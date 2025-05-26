Основная причина быстрого увядания ирисов в вазе – это их хрупкость. Лепестки цветов очень быстро теряют тургор – то есть влагу. И это связано с тем, что эти цветы не накапливают достаточно воды в тканях, и как только испарение превышает поступление влаги, они уже теряют свою упругость, сообщает 24 Канал.

Интересно Пионы распустятся гораздо быстрее: что для этого надо сделать

Но это не значит, что ирисы обязательно должны завянуть в весе за три дня. Вы можете существенно продлить их жизнь у себя дома соблюдением нескольких простых правил.

Правильно наберите воду

Основная ошибка, которая часто приводит к преждевременному увяданию ирисов – это неправильный выбор воды для цветов. Если взять слишком горячую или слишком холодную воду, это может вызвать у растений стресс и повлияет на их способность впитывать влагу. В конце концов, лепестки тогда быстро завянут, и ирисы придется выбросить.

Но есть и еще один секрет – ирисы совсем не любят чрезмерное количество воды. Полное погружение стеблей в воду приведет к быстрому разложению нижней части стебля и развитию различных бактерий, что будет способствовать гниению цветка.

Лучше всего будет наливать в вазу не более, чем 5 – 7 сантиметров воды.



Ирисам не нужно много воды в вазе / Фото Pexels

Обрежьте стебли

Другая проблема – это отсутствие подрезания стеблей перед тем, как вы поставите ирисы в вазу. Поскольку стебли имеют полую структуру, без обновления среза они быстро засорятся воздушными пузырьками, а это будет препятствовать поступлению воды.

Для того, чтобы этого избежать, стебли советуют подрезать под углом в 45 градусов, и делать это нужно под проточной водой, чтобы не допустить попадания воды в капилляры.

Поставьте вазу в правильном месте

Во-первых, не стоит ставить ирисы под прямые солнечные лучи, а также у кондиционера или обогревателя. Тогда испарение влаги происходит слишком быстро, и ирисы начнут увядать уже на первый-второй день.

Негативно на продолжительности их жизни скажутся и сквозняки – даже если температура в помещении комфортная, постоянное движение воздуха может привести к более быстрому испарению влаги.

Еще одна ошибка, о которой подозревают не все – нельзя ставить вазу с ирисами недалеко от фруктов. Они выделяют газ этилен, который ускоряет процессы созревания и увядания, поэтому возле яблок ваши цветы будут стоять совсем недолго.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как ухаживать за орхидеей, чтобы она цвела годами и не увядала.

Добавьте в воду аспирин

Это поможет избежать процесса гниения. Кроме аспирина можно использовать соль – ее втирают в кончики стеблей растения, чтобы уничтожить различные бактерии. Популярность имеют также такие средства как хвойный экстракт, лимонный сок или слабый раствор марганцовки.

Кроме того, стоит позаботиться о подкормке. Специальные подкормки для букетов можно приобрести в магазинах, но если нужных нет дома, можно добавить в воду ложку сахара – это сработает не хуже.