Почему на Святой вечер нужно есть только ложками: неожиданный ответ

Святой вечер буквально окутан разнообразными традициями и обычаями. Причем некоторые из них связаны как с блюдами, так и с кухонной утварью.

В канун Рождества садятся за особую трапезу – Святой ужин. И главные атрибуты праздника – это не только Дидух и кутья, но и ложки, ведь есть все на столе нужно именно ими, сообщает 24 Канал.

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Почему стоит есть ложками в Сочельник?

На Святой вечер в доме традиционно собирается вся семья. Хозяйки с утра готовят блюда, которые впоследствии будут стоять на праздничном столе. И главным блюдом, конечно же, является кутья. С ней, как и с ложками, связано немало традиций.

Прежде всего, есть ее нужно именно этой утварью, а после завершения трапезы оставить и кутью, и несколько ложек на столе – чтобы блюдо ночью попробовали души тех, кто жили в этом доме.



На Сочельник стоит есть ложками / Фото Pexels

Кроме того, есть традиция связывать ложки перевеслом из сена – вроде бы, чтобы коровы были послушными летом. Конечно, для городских жителей эти традиции не так актуальны, но связывание ложек сеном может принести и удачу в целом, поэтому забывать об обычае не стоит.

Также ложки на Рождество и Сочельник нужны для проведения обрядов и даже гаданий. Например, существует древний обычай, когда глава семьи подходит к окну или на улицу с зачерпнутой ложкой кутьи и, обращаясь к Морозу, трижды приглашает его принять участие в ужине с семьей.

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Когда Мороз не появляется, ему советуют не приходить и потом, не делать зла посевам: "Мороз, Мороз, ходи к нам кутьи есть, а когда не идешь, то не иди и на рожь, пшеницу и всякую пашню".

С помощью ложек также проводят гадания "на долголетие". А если оставленная на ночь ложка утром оказывалась повернутой вверх, то по примете человек, которому она принадлежит, вроде бы должен был умереть в следующем году.