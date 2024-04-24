Ягоды будут крупными и дадут невероятный урожай: чем подкормить ежевику

Если вы хотите насладиться хорошим урожаем черной ягоды летом, тогда вы должны подумать о подкормке еще весной. И впоследствии вы заметите очень хороший результат.

Только весной на кусте ежевики появляются первые листья, пора подумать о его подкормке. Кустарник на самом деле не очень требователен к уходу, поэтому с большой благодарностью откликнется на подкормку. Впрочем, и ее нужно правильно подобрать.

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Когда подкармливать ежевику

Ежевика, как и большинство других ягодных кустарников, достаточно хорошо реагирует на внесение подкормок в течение года – в тот период, когда на нем есть листья. Удобрять кусты можно с ранней весны и до появления первых заморозков. Впрочем, перекармливать ежевику не стоит – это может не дать желаемого результата, поэтому лучше ограничиться двумя внесениями удобрений в неделю.

В разные циклы роста может меняться и потребность ежевики в различных микроэлементах. Например, весной нужно вносить азот, а вот во время цветения куст требует фосфора и калия. Зато перед зимовкой нужно вносить в почву только натрий. Если ваш куст заболел, можно применять подкормки с пестицидами.

Чем подкормить ежевику

Многие огородники не любят чрезмерного использования химии у себя на огороде, да оно и вовсе необязательно, ведь мощное удобрение можно приготовить и из подручных средств, или из купленной органики.



Ежевика нуждается в правильной подкормке / Фото Pexels

Прежде всего, вы можете воспользоваться травяным раствором. Различные сорняки нужно мелко нарезать и выложить на дно бочки, а после этого добавить 50 граммов сухих дрожжей и залить все это водой. Смесь должна настаиваться в течение недели под солнечными лучами. После этого ею можно обильно полить ежевику и другие ягодные кусты.

Другой способ подпитки, который также популярен среди садоводов – это перегной, птичий помет или разбавленный навоз. Эти удобрения нужно вносить на участок ежевики в количестве 1 килограмм на квадратный метр.

Дрожжи также часто используют для того, чтобы предотвратить осыпание ягод и улучшить урожайность. Для этого нужно растворить 100 граммов дрожжей в 10 литрах воды и вылить под каждый куст по 2 литра жидкости.