Для того, чтобы куры были плодовитыми, им надо давать достаточно еды. Питание – это важная часть ухода. Чтобы яйцо было крепким и большим нужны определенные питательные вещества. Если же их в рационе птицы будет недостаточно, она будет нести маленькие яйца.

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Чем кормить кур летом

Кормите в летнее время кур цельным зерном, картофелем, корнеплодами, отрубями и молокопродуктами (вместо воды можете давать сыворотку или кислое молоко).

Расходы на этот рацион будут мизерными. Учтите только, что картофель должен быть сваренным, а зелень хорошо измельченной. Влажные продукты птице надо давать свежими. Если же вы приготовите его на два дня, то в нем начнут размножаться бактерии, поэтому вместо витаминов куры получат определенные проблемы.

Курицы-несушки можно кормить комбикормом. Он долго хранится, имеет сбалансированный состав и предназначен для кур разного возраста. Чтобы не тратить на кур много средств, но и иметь много яиц, то используйте 1 часть зерновых или круп с овощами вместе с 1/3 части комбикорма.



Кур нельзя кормить любой пищей / Фото Pexels

Чем нельзя кормить кур

Фермеры рассказали, чем нельзя кормить кур летом ни в коем случае. В жаркое время курицам-несушкам противопоказан свежий хлеб, продукты с плесенью, сырой или зеленый картофель, свежее молоко.

Следите за тем, чтобы куры не ели полевые растения. Полынь или чистотел могут стать причиной отравления и даже гибели птиц.