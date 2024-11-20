Даже старая желтая ванна снова засияет чистотой: это копеечное средство поражает эффективностью

Любая ванна, даже достаточно качественная, со временем теряет свою первоначальную белизну. На ней могут появляться желтые подтеки или неприятные серые пятна, и не все знают, как именно с ними справиться.

Когда вы увидели, что ванна уже потеряла “товарный” вид, это вовсе не повод сразу же задумываться над тем, чтобы заменить ее на новую, сообщает 24 Канал. Существует более экономный способ: почистить ее домашним средством, который поможет вернуть идеальный цвет.

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Как отмыть ванну от желтизны?

Мыло, шампуни и гели для душа не только отмывают тело, но и, к сожалению, загрязняют нашу ванну. Со временем все средства откладываются на ее поверхности и могут образовать некрасивую пленку. А такое покрытие – идеальная среда для размножения большого количества бактерий, поэтому счищать его нужно регулярно и качественно.

В этом вам поможет продукт, который точно найдется на кухне – пищевая сода. Вот как ее использовать:

поверхность ванны нужно смочить водой.

в емкости разведите соду с водой до состояния кашицы;

нанесите на стенки ванной, особенно уделяя внимание местам с загрязнениями;

оставьте на пол часа, а тогда смойте проточной водой.

Если проводить такую процедуру регулярно, тогда о желтизне и неприятном сером налете даже не придется думать.



Налет из ванной можно отмыть / Фото Pexels

Но откуда же берется желтый цвет на стенках ванны? Здесь проблема может быть в образовании ржавчины и известкового налета, что остается на стенках из-за жесткой воды. Избавиться от таких загрязнений немного сложнее, но все еще возможно. Вот простые методы, которые помогут.

Сухой отбеливатель

Его обычно используют для отбеливания тканей, но есть такие варианты, что подходят и для чистки сантехники – смесителей, ванны, сушка для полотенец и тому подобное. Вещество нужно развести водой 1 к 1, а потом нанести эту кашицу на поверхность ванны, или локально только на пятна. Оставьте так на 30 минут, а только после этого тщательно смойте.

Зубная паста

Конечно, для того, чтобы обработать целую поверхность ванны, понадобится целый тюбик средства, поэтому обычно ее используют для того, чтобы убрать небольшие загрязнения, или же для отбеливания можно купить отдельную упаковку средства.

Вы можете выбрать в магазине самый дешевый вариант, и он все еще будет действовать как следует. Использование очень простое: нужно нанести на пятно, оставить на 5 – 10 минут. После этого тщательно потрите пятно и смойте водой.

Перекись водорода

Использовать ее нужно вместе с одним из других компонентов: или натриевой солью, или с нашатырным спиртом. Нужно смешать в пропорции 1:2, а потом нанести субстанцию на места, что покрылись ржавчиной или желтым налетом.