Время чистить ковер: вот как это сделать, не снимая его с пола

Если вы не знаете, как можно легко почистить ковер в домашних условиях, тогда вам придут на помощь несколько простых вариантов. Они сэкономят для вас не только время, но и деньги.

Ковры – это одни из самых грязных частей любой квартиры. Именно они принимают на себя основной удар из пыли и грязи, ведь каждый день по ним ходят, на них что-то просыпают и тому подобное.

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Конечно, вы можете попробовать чистить ковер с помощью магазинных средств, но они могут быть не лучшим вариантом, если дома есть дети или домашние любимцы. Но, к счастью, вы можете приготовить средство для чистки самостоятельно.

Чем почистить ковер от грязи

Для того, чтобы сделать дома легкое средство для очистки, вам нужны такие ингредиенты:

1 литр теплой воды;

2 столовые ложки соды;

8 столовых ложек уксуса;

4 столовые ложки любого моющего средства. Также можно использовать стиральный порошок без отбеливающих компонентов.

Такого количества средства будет достаточно для того, чтобы почистить один ковер. Но для того, чтобы средство подействовало и не навредило, нужно действовать согласно инструкции. Сначала пропылесосьте ковер или выметите с него мусор веником. После этого попробуйте по максимуму выбить всю пыль.

Для приготовления раствора в большой емкости смешайте треть воды, соду и моющее средство. Взболтайте все до образования пены и нанесите ее на ковер с обычной кухонной губкой. Чистить ковер нужно жесткой щеткой.



Ковер можно легко почистить / Фото Pexels

После этого нанесите средство еще раз и оставьте его на полчаса, чтобы все загрязнения, оставшиеся между ворсом, отмокли.

После этого вам нужно налить в емкость 300 миллилитров теплой воды и добавить уксус, а затем все это хорошо перемешать. Раствор распределите по поверхности ковра и дождитесь появления реакции. Вам нужно потереть ковер щеткой, а остатки средства через 5 минут смыть водой.

Но перед тем, как пробовать так очистить ковер, сначала проверьте средство на небольшом участке. Если вы заметили какие-либо изменения в покрытии, тогда лучше попробовать какой-то другой способ.