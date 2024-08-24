Холодильник – это один из важнейших предметов техники в доме, ведь именно он помогает поддерживать квартиру в чистоте. И с ним можно хранить блюда в течение длительного времени, но иногда они оставляют в приборе неприятный запах и пятна.

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Для того, чтобы качественно почистить холодильник, не обязательно покупать дорогие средства из магазина. Вы вполне можете приготовить действенный раствор у себя на кухне.

Мыльная вода или слабый содовый раствор

Вы можете помыть холодильник внутри тряпкой, которую предварительно смочили в мыльной воде или в слабом содовом растворе. Такое средство поможет не только убрать все нежелательные запахи, но и качественно очистит поверхность даже от застарелой грязи.

Раствор нашатырного спирта

А вот стеклянные полки можно отполировать нашатырем. Просто разведите его с небольшим количеством воды и протрите смоченной в растворе тряпкой.



Холодильник нужно мыть качественно / Фото Pexels

Порошок горчицы

Даже этот привычный кухонный ингредиент может быть невероятно полезным, когда речь идет об уборке в доме и чистке холодильника. Жирные пятна в приборе он будет устранять лучше всего. И кроме того, что средство очень эффективное, оно еще и намного дешевле магазинных.

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Моющее средство и спирт

Для того, чтобы помыть холодильник внутри, вы также можете приготовить такой раствор: добавьте к теплой воде немного моющего средства и всего одну столовую ложку спирта. В нем нужно смочить губку и протереть ею все поверхности.