Наши предки в древности верили, что человека, которого обмели веником, в конце концов может постигнуть немало неприятностей и бед, сообщает 24 Канал. И поэтому строго запрещалось обметать кого-то в доме.

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Почему нельзя обметать человека во время уборки?

Почти всем приходилось слышать об этом странном суеверии, и чтобы его не нарушить, во время уборки приходилось внимательно следить, чтобы кого-то ненароком не обмести. Но большинство людей даже не подозревают, или даже не задумываются, откуда взялась такая примета.

Предки были убеждены, что обметать человека веником нельзя, ведь это притянет к нему неприятности: человек может понести большие убытки, потерять друзей, а люди не будут к нему тянуться и даже не захотят знакомиться.

Впрочем, неприятности могут появиться, оказывается, не только если вас обмели, но и если обмыли во время мытья полов. Например, если вы работаете в офисе, и уборщица обмыла пол вокруг вас, пока вы сидите за рабочим столом, это может притянуть неприятности.



Обметать человека веником нельзя / Фото Pexels

Но худшие последствия примета предвещает в случае, если во время обметания или обмывания вас случайно задели за ноги веником или тряпкой – поэтому здесь стоит быть максимально осторожными. Здесь неприятности могли упасть на голову не только человеку, которого обмели, но и той, что это сделала.

Но откуда взялся предрассудок? Эзотерики верят, что во время обметания человека веником можно вроде бы забрать его удачу, вымести счастье и естественную защиту. И именно поэтому стоит быть очень осмотрительными и не позволять никому этого сделать.

Кстати, ранее мы рассказывали, как безопасно избавиться от старого веника. Ведь просто выбросить его, оказывается, нельзя.