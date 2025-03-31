Наші предки у давнину вірили, що людину, яку обмели віником, зрештою може спіткати чимало неприємностей та бід, повідомляє 24 Канал. І тому суворо заборонялося обмітати когось у домі.

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Чому не можна обмітати людину під час прибирання?

Майже всім доводилося чути про цей дивний забобон, і аби його не порушити, під час прибирання доводилося уважно стежити, аби когось ненароком не обмести. Та більшість людей навіть не підозрюють, чи й не замислюються, звідки взялася така прикмета.

Предки були переконані, що обмітати людину віником не можна, адже це притягне до неї неприємності: людина може зазнати великих збитків, втратити друзів, а люди не будуть до неї тягнутися та навіть не захочуть знайомитися.

Втім, неприємності можуть з'явитися, виявляється, не тільки якщо вас обмели, але й якщо обмили під час миття підлоги. Наприклад, якщо ви працюєте у офісі, і прибиральниця обмила підлогу навколо вас, поки ви сидите за робочим столом, це може притягнути неприємності.



Обмітати людину віником не можна / Фото Pexels

Але найгірші наслідки прикмета віщує у випадку, якщо під час обмітання чи обмивання вас випадково зачепили за ноги віником чи ганчіркою – тож тут варто бути максимально обережними. Тут неприємності могли впасти на голову не тільки людині, яку обмели, але й тій, що це зробила.

Але звідки взявся забобон? Езотерики вірять, що під час обмітання людини віником можна начебто забрати її удачу, вимести щастя та природний захист. І саме через це варто бути дуже обачними та не дозволяти нікому цього зробити.

До речі, раніше ми розповідали, як безпечно позбутися старого віника. Адже просто викинути його, виявляється, не можна.