Нужны только старые чайные пакетики: все окна в доме будут блестеть чистотой

Уже началась весна, а значит, пришло время для весенней уборки. И одной из важнейших ее частей является, конечно же, мытье окон!

Весной окна очень часто оказываются грязными из-за конденсата, что накапливался на окне всю зиму, сообщает 24 Канал. Поэтому почистить их – важная задача, о которой точно нельзя забывать, чтобы в вашу квартиру наконец проник яркий весенний свет.

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Как помыть окна с помощью чайных пакетиков?

Если вы хотите, чтобы ваши окна уже совсем скоро аж блестели от чистоты, вам совсем необязательно покупать для этого специальное средство. Достаточно будет использовать несколько чайных пакетиков, ведь в них содержатся кислоты, что могут расщеплять грязь.

Еще одно очевидное преимущество чая – он не оставляет следов на стекле. Танины, содержащиеся в черном чае, являются практически естественным средством для наведения блеска в вашем доме. И несколько использованных пакетиков могут заменить немало магазинных средств.

Кроме того, чай не липкий, и поэтому на стекле не останется пленки или разводов после такого мытья – а это часто случается с покупными моющими средствами.



Окна нужно регулярно чистить / Фото Pexels

Вот как изготовить домашнее средство для мытья из чайных пакетиков:

Вскипятите воду и добавьте в нее четыре чайных пакетика.

Дайте им пропитаться в течение 10 минут, пока вода не станет глубокого янтарного цвета.

После этого выньте пакетики и дайте воде немного выдохнуться, после чего перелейте в бутылку с пульверизатором.

Щедро распылите раствор на окно и потрите тряпкой из микрофибры – грязь начнет исчезать на глазах.

После мытья стекло нужно протереть сухой тряпкой из микрофибры, или бумажными полотенцами, чтобы не появилось разводов.

После этого окна нужно натереть чайными пакетиками.

Что еще добавить в воду, чтобы не было разводов на стекле?