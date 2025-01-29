И старая ванна заблестит от чистоты: нужно копеечное средство от налета и ржавчины

Даже если вы регулярно проводите уборку в ванной комнате, со временем ваша ванна все равно потеряет белизну и начнет покрываться неприятным налетом, к которому иногда добавляется еще и ржавчина. Но тратить деньги на дорогие средства не стоит – можно обойтись домашним дешевым средством.

Налет и ржавчина – это проблемы, с которыми приходилось сталкиваться практически всем во время чистки ванной комнаты и туалета. К счастью, несколько средств, которые уже есть у вас дома, помогут справиться с проблемой, сообщает 24 Канал.

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Чем можно быстро почистить ванну?

Белоснежная ванна – это лучший признак хорошо убранной квартиры. Но достичь такого результата часто бывает довольно непросто: некоторые слишком агрессивные средства могут отмыть не только грязь, но и повредить покрытие. Для того, чтобы этого избежать, вы можете взять три простых ингредиента:

полстакана теплой воды;

3 столовые ложки лимонной кислоты;

столовую ложку геля для мытья посуды.

Все это нужно смешать, а затем губкой нанести на поверхность ванны. Особое внимание нужно уделить местам, где есть пятна от ржавчины. После нанесения средства стоит подождать десять минут, а тогда использовать жесткую губку.

На это время налет уже размягчится, и его будет гораздо проще отмыть. Учитывайте, что впоследствии нужно не просто смыть средство водой, но и вытереть ванну насухо, чтобы избежать появления налета.



Ванну можно легко помыть / Фото Pexels

Важно также проверить ванну на наличие грибка – если вы его заметите, можно удалить его подручными средствами: смешайте немного порошка и белья, пока не образуется паста. Ее нужно нанести жесткой щеткой на места, где вы заметили плесень, а потом оставить на несколько минут. Средство сработает и грибок начнет легко сходить с ванной.

Также для очистки ванной можно воспользоваться и другими подручными средствами – например, содой. Она является легким абразивом, что идеально подходит для очистки ванной. Если вы столкнулись с особенно сильным налетом, можно смешать ее с уксусом и оставить на несколько минут на пятнах – реакция должна размягчить любые загрязнения, и после этого вам будет намного легче от них избавиться.