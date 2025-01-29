І стара ванна заблищить від чистоти: потрібен копійчаний засіб від нальоту та іржі

Навіть якщо ви регулярно проводите прибирання у ванній кімнаті, з часом ваша ванна однаково втратить білизну та почне вкриватися неприємним нальотом, до якого іноді додається ще й іржа. Та витрачати гроші на дорогі засоби не варто – можна обійтися домашнім дешевим засобом.

Наліт та іржа – це проблеми, з якими доводилося стикатися практично усім під час чищення ванної кімнати та туалету. На щастя, кілька засобів, які вже є у вас вдома, допоможуть впоратися із проблемою, повідомляє 24 Канал.

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Чим можна швидко почистити ванну?

Білосніжна ванна – це найкраща ознака добре прибраної квартири. Та досягти такого результату часто буває досить непросто: деякі надто агресивні засоби можуть відмити не тільки бруд, але й пошкодити покриття. Для того, аби цього уникнути, ви можете взяти три прості інгредієнти:

пів склянки теплої води;

3 столові ложки лимонної кислоти;

столову ложку гелю для миття посуду.

Все це потрібно змішати, а потім губкою нанести на поверхню ванни. Особливу увагу потрібно приділити місцям, де є плями від іржі. Після нанесення засобу варто зачекати десять хвилин, а тоді використати жорстку губку.

На цей час наліт вже розм'якшиться, і його буде набагато простіше відмити. Зважайте, що згодом потрібно не просто змити засіб водою, але й витерти ванну насухо, аби уникнути появи нальоту.



Ванну можна легко помити / Фото Pexels

Важливо також перевірити ванну на наявність грибка – якщо ви його помітите, можна видалити його підручними засобами: змішайте трохи порошку та білизни, поки не утвориться паста. Її потрібно нанести жорсткою щіткою на місця, де ви помітили плісняву, а тоді залишити на кілька хвилин. Засіб спрацює і грибок почне легко сходити з ванної.

Також для очищення ванної можна скористатися й іншими підручними засобами – наприклад, содою. Вона є легким абразивом, що ідеально підходить для очищення ванної. Якщо ви зіштовхнулися з особливо сильним нальотом, можна змішати її з оцтом та залишити на кілька хвилин на плямах – реакція має розм'якшити будь-які забруднення, і після цього вам буде набагато легше від них позбутися.