Підібрати ідеальні дрова для опалення взимку – це далеко не просте завдання, і не всі знають, що є типи деревини, які зовсім не підходять для того, аби топити ними пічку, повідомляє 24 Канал.

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Якими дровами не варто топити піч?

Для опалювальних цілей зазвичай застосовують різні дрова. І одна з пріоритетних характеристик, за якою їх обирають – це їхня теплотворна здатність, тривалість горіння та комфорт у використанні.

Для опалювальних цілей бажано, аби тепловиділення відбувалося довше, але повільніше. І найкраще для цього підходять дрова з листяних порід, тому дуже часто використовують тис, глід, березу, дуб, ясен тощо.



Деякі дрова не дуже підходять для пічки / Фото Pexels

А ось дерева з хвойних порід підходять для топлення гірше: вони сприяють утворенню смолистих відкладень у трубі та мають низьку теплотворну здатність. Окрім того, дрова з багатьох хвойних порід дерев сильно димлять та іскрять у печі.

Та все ж їх досить легко колоти. Ще одне правило щодо дров – не можна використовувати щойно спиляні дерева. Такі дрова погано горітимуть і даватимуть надто багато диму через те, що все ще дуже вологі. Від них ви не отримаєте також багато тепла, і навіть запалити їх буде проблематично: для цього потрібно використовувати спеціальні засоби.

Ось кілька порід дерев, які використовувати не варто: