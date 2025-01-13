Взимку цитрусові є вдома в кожного з нас, тому шкірку від апельсина можна не викидати, а зробити на її основі чудовий засіб для прибирання на кухні, пише 24 Канал.

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Апельсинові шкірки – це чудовий інгредієнт для створення домашнього миючого засобу. Для приготування потрібен 1 літр окропу, в якому треба помістити шкірки від апельсина й дати їм настоятися 5 хвилин. Після цього додайте 2 столові солі й одну столову ложку соди. Все добре перемішайте й процідіть через сито.

До суміші також треба додати склянку оцту й 200 мілілітрів засобу для миття посуду. Під час перемішування повинна утворитися густа пінка. Зберігати засіб варто в пляшках з дозатором, щоб було зручніше користуватися.

Засіб чудово справляється з жирними плямами, тому завдяки ньому можна відмити безліч речей на кухні. Застосовуйте його для миття плитки, духовки, мікрохвильвої печі, кухонних меблів чи глянцевих фасадів.

Шкірки апельсина можуть знадобитися на кухні
Шкірки апельсина можуть знадобитися на кухні / Фото Pexels

Відмити кухню можна завдяки ще кільком народним засобам. До прикладу, помічною є звичайна лимонна кислота. До одного літра води додайте 15 грамів лимонної кислоти й половину чайної ложки засобу для миття посуду. В цьому розчині змочіть губку та протріть забруднені поверхні. Суміш потрібно залишити на пів години, а тоді протерти вологою ганчіркою.

Щоб вивести бруд з кахлів та сантехніки, нанесіть суміш з лимонної кислоти та солі. Акуратно потріть плями й змийте залишки чистою губкою.