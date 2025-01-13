Взимку цитрусові є вдома в кожного з нас, тому шкірку від апельсина можна не викидати, а зробити на її основі чудовий засіб для прибирання на кухні, пише 24 Канал.

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Апельсинові шкірки – це чудовий інгредієнт для створення домашнього миючого засобу. Для приготування потрібен 1 літр окропу, в якому треба помістити шкірки від апельсина й дати їм настоятися 5 хвилин. Після цього додайте 2 столові солі й одну столову ложку соди. Все добре перемішайте й процідіть через сито.

До суміші також треба додати склянку оцту й 200 мілілітрів засобу для миття посуду. Під час перемішування повинна утворитися густа пінка. Зберігати засіб варто в пляшках з дозатором, щоб було зручніше користуватися.

Засіб чудово справляється з жирними плямами, тому завдяки ньому можна відмити безліч речей на кухні. Застосовуйте його для миття плитки, духовки, мікрохвильвої печі, кухонних меблів чи глянцевих фасадів.



Шкірки апельсина можуть знадобитися на кухні / Фото Pexels

Відмити кухню можна завдяки ще кільком народним засобам. До прикладу, помічною є звичайна лимонна кислота. До одного літра води додайте 15 грамів лимонної кислоти й половину чайної ложки засобу для миття посуду. В цьому розчині змочіть губку та протріть забруднені поверхні. Суміш потрібно залишити на пів години, а тоді протерти вологою ганчіркою.

Щоб вивести бруд з кахлів та сантехніки, нанесіть суміш з лимонної кислоти та солі. Акуратно потріть плями й змийте залишки чистою губкою.