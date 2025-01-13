Зимой цитрусовые есть дома у каждого из нас, поэтому кожуру от апельсина можно не выбрасывать, а сделать на ее основе замечательное средство для уборки на кухне, пишет 24 Канал.

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Апельсиновые корки – это замечательный ингредиент для создания домашнего моющего средства. Для приготовления нужен 1 литр кипятка, в котором надо поместить кожуру от апельсина и дать ей настояться 5 минут. После этого добавьте 2 столовые соли и одну столовую ложку соды. Все хорошо перемешайте и процедите через сито.

К смеси также надо добавить стакан уксуса и 200 миллилитров средства для мытья посуды. Во время перемешивания должна образоваться густая пенка. Хранить средство стоит в бутылках с дозатором, чтобы было удобнее пользоваться.

Средство прекрасно справляется с жирными пятнами, поэтому благодаря ему можно отмыть множество вещей на кухне. Применяйте его для мытья плитки, духовки, микроволновой печи, кухонной мебели или глянцевых фасадов.

Кожура апельсина может пригодиться на кухне
Кожуры апельсина могут понадобиться на кухне / Фото Pexels

Отмыть кухню можно благодаря еще нескольким народным средствам. К примеру, поможет обычная лимонная кислота. К одному литру воды добавьте 15 граммов лимонной кислоты и половину чайной ложки средства для мытья посуды. В этом растворе смочите губку и протрите загрязненные поверхности. Смесь нужно оставить на полчаса, а потом протереть влажной тряпкой.

Чтобы вывести грязь с кафеля и сантехники, нанесите смесь из лимонной кислоты и соли. Аккуратно потрите пятна и смойте остатки чистой губкой.