Если вы не хотите регулярно прочищать унитаз, его точно не стоит использовать, как помойку, сообщает 24 Канал. Поэтому убедитесь, что вы не выбрасываете ничего лишнего в туалет.

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Волосы с расчески

Чистить расческу от волос, что неизбежно накапливается на ней – это важная задача, которую нельзя пропускать. Вот только выбрасывать спутанные волосы в унитаз – одна из худших идей, что только может прийти к вам в голову.

Спутанные волосы могут легко присоединиться к другим бездумно брошенным в канализацию предметам, и засорить ее.



В унитаз нельзя выбрасывать волосы / Фото Pexels

Наполнитель для кошачьего туалета

В унитаз нельзя выбрасывать никакие виды кошачьего наполнителя. Объяснение, почему не стоит этого делать, простое – частицы наполнителя набухают от жидкости и могут легко слипнуться в комок, закупорив трубу. В таком случае засорения не избежать.

Женские средства личной гигиены

Прокладки и тампоны созданы для того, чтобы впитывать жидкость, и выбрасывать их в унитаз – это плохая идея. В воде они набухнут, увеличатся в размере и точно будут мешать потоку воды.

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Укреп

Эксперты не советуют выливать очень горячую воду в туалет, ведь так вы можете повредить эмаль. А особенно опасно сначала выливать горячую воду, а потом холодную: эмаль сначала расширится, а потом резко уменьшится в размере, и это спровоцирует трещины. В результате вам придется заменять унитаз.

Кофейная гуща

Она может легко навредить сантехническим трубам и приводит к износу, засорения и забивания. Особенно опасной кофейная гуща является для чугунных труб.