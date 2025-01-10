Чтобы картофель был свежим в течение многих месяцев, надо знать один простой секрет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Как правило, картофель может долго храниться, но все же надо принять определенные правила, чтобы она не начала морщиться и портиться быстрее срока.

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Где надо хранить картофель

На кухне картофель хранить не рекомендуется, поскольку в этом месте есть частые перепады температур, особенно во время приготовления пищи, когда все парит и температура повышается.

Поэтому большинство людей хранят ее в ящике в темном и прохладном месте. Вы могли и не догадываться, однако специалисты пришли к выводу, что держать картофель лучше всего в холодильнике. В холоде он простоит свежим втрое дольше.

Это довольно интересный момент, поскольку на протяжении многих лет все предостерегали от хранения картофеля в холодильнике, отмечая то, что корнеплоды позеленеют и испортятся. Также картофель не советовали хранить в холодильнике из-за вероятности превращения крахмала в сахар. После этого картофель мог приобрести неестественный сладкий привкус.



Картофель стоит хранить в холодильнике / Фото Pexels

Теперь Агентство пищевых стандартов (FSA) отмечает, что холодильник таки считается оптимальным местом для хранения картофеля. Хранить картофель в холодильнике надо при температуре ниже 5 градусов.

Надо запомнить, что картофель желательно держать подальше от лука и чеснока, поскольку эти овощи стимулируют прорастание клубней. Если же в холодильнике мало места, а картофеля вы приобрели много, тогда ее лучше держать на застекленном балконе, где температура в разы ниже, чем в погребе.