У японцев ограниченное пространство земли, поэтому они привыкли прибегать к лучшим способам выращивания овощей, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

Читайте также Посевной календарь на январь: что можно сажать в первый месяц нового года

Японский метод выращивания картофеля подойдет для тех, у кого небольшой участок, но при этом хочется собрать хороший урожай.

Выращивание картофеля японским методом

Чтобы картофель уродил вдвое больше, нужно сделать высокую насыпь – грядку с массивным слоем почвы, компоста и мульчи. Ее можно делать даже в ящиках или контейнерах. На дно нужно насыпать слой соломы или остатки перепревших растений. В процессе перепревания органика будет обогащать почву питательными веществами и выполнять функцию дренажа.

Далее надо насыпать еще один слой почвы и уже сверху высадить картофель на небольшой глубине. В процессе роста почву надо будет подсыпать, чтобы образовалась насыпь, которая будет формировать большое количество клубней.



Выращивать картофель будет достаточно просто / Фото Pexels

Выращивать таким способом можно картофель на песчаной или обедненной почве, а овощи будут получать все питательные вещества из слоя органики.

Преимущество японского метода выращивания в том, что даже на маленьком клочке земли можно будет собрать достаточно большое количество клубней. Также картофель не придется подливать, поскольку нижний слой мульчи будет удерживать влагу, постепенно увлажняя почву.

Кроме того, по японскому методу выращивания картофеля будет простым и легким. Овощи не нужно будет окучивать, поскольку за это будет отвечать постепенное подсыпание земли. Клубни даже не придется выкапывать. Достаточно будет их выдернуть из насыпи или ящика.