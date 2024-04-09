Чтобы рос большим и не желтел: чем можно подкармливать чеснок весной

Весной необходимо подкормить озимый чеснок. Ведь в апреле он начинает активно развиваться.

Подкормить чеснок можно, когда земля на огороде прогреется примерно до 8 градусов тепла. На этом этапе ему понадобятся минеральные удобрения – аммиачная селитра и сульфат магния.

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Именно эти вещества помогут чесноку хорошо развиваться, а также защитят его от пожелтения.

Как подкормить чеснок

Перед тем, как удобрять озимый чеснок, его нужно полить и подождать примерно час. Далее в небольшую миску налейте около 300 миллилитров воды, насыпьте 1 столовую ложку аммиачной селитры и 1 столовую ложку сульфата магния.

Размешайте удобрения, чтобы гранулы растворились. Затем перелейте раствор в поливалку или 10-литровое ведро с водой. Еще раз размешайте и переходите к поливу.

Поливайте чеснок обильно, ведь он растет на глубине около 8 сантиметров, а раствор с удобрением должен достичь его корня.



Чеснок надо подпитывать правильно / Фото Unsplash

Если на вашей грядке есть "пропуски", и озимый чеснок не взошел, посадите его весной. Сделайте лунки глубиной около 8 сантиметров, опустите туда зубчики чеснока, полейте водой и заверните землей.

Также на этом этапе чеснок можно обработать для профилактики луковой мухи. Для этого можно использовать табачную пыль. Возьмите немного средства и обработайте чеснок по листу. Когда на улице станет теплее, а почва прогреется до 15 – 16 градусов, чеснок можно подкормить органическим удобрением – курником или куриным пометом.