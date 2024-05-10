Картофель – это очень популярная в Украине культура, поэтому ее можно увидеть почти на каждом огороде. И если вы хотите дождаться хорошего урожая, тогда вам нужно заранее позаботиться о подкормке культуры.

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Чем подкормить картофель

Один из лучших выборов для подпитки – это минеральные удобрения. Но вам нужно убедиться, что они включают такие элементы:

молибден;

марганец;

бор;

магний;

фосфор;

азот;

цинк;

калий.

Также существует несколько способов подкормки картофеля. И первый из них – это корневой, применять который нужно в случае, если вы только недавно высадили картофель и на землю пробилась первая ботва.

Подкормка поможет вам сформировать большой и крепкий урожай, а также ускорит рост ботвы. Кроме того, так вы не нанесете вреда вегетативной части.



Картофель – это очень популярное растение / Фото Pexels

Вот несколько средств, которыми вы можете подкормить картофель.

Подкормка аммиачной селитрой. Возьмите 20 граммов селитры и растворите ее в 10 литрах воды. На одно растение нужно лить пол литра раствора.

Хлористый или сернокислый калий. Вам нужно положить под каждый куст примерно 3 грамма вещества.

Нитроаммофоска – использовать по 10 граммов вещества на каждый куст.

Растворить 1 столовую ложку карбамида в 10 литрах воды. Полейте смесью растения по 0,5 литра под куст.

Чем опрыскивать картофель

Если вы пропустили этап, когда можно подкармливать картофель под корень, вы можете также опрыскивать картофель, чтобы укрепить его. Хорошо подойдут азотно-калийные подкормки, для которых нужно использовать 150 граммов монофосфата калия, а также 100 граммов карбамида и 5 граммов борной кислоты.

Вещества разведите в 5 литрах воды, опрыскивайте через несколько недель после всходов с интервалом в две недели.