Многие дачники стараются избегать покупки подкормок и использовать взамен полностью натуральные удобрения, сообщает 24 Канал. К счастью, многие из них действуют не хуже, чем магазинные – а некоторые могут даже найтись дома.

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Чем можно подкормить рассаду дома?

От качества рассады, бесспорно, зависит то, какой вы получите урожай – поэтому каждый садовод стремится обеспечить лучшие условия для своих растений. Но иногда для того, чтобы получить выдающийся результат, не нужно тратить слишком много денег на удобрения.

В частности, вы можете воспользоваться полностью натуральным молочным продуктом, что найдется прямо дома – кефиром. Он может стать настоящим "эликсиром жизни" для вашей рассады, ведь не только имеет превосходный вкус, но и является ценным источником полезных веществ для растений.

В нем вы найдете бесчисленное количество микроорганизмов, улучшающих структуру почвы, обогащают его полезными элементами и повышают плодородие. Особенно ценным является содержание молочнокислых бактерий – оказывается, они могут подавлять рост вредных организмов и грибков, и так защищать вашу рассаду от болезней.



Рассаду можно подкормить кефиром / Фото Pexels

Кефир к тому же богат кальцием, фосфор, калий и немало других микроэлементов, что нужны для здорового роста и развития растений. Особенно полезным кефир будет для рассады пасленовых – помидоров, перца и баклажанов. Эти растения действительно чрезвычайно требовательны к условиям выращивания, и кефир поможет получить все необходимые питательные вещества, а также защитит от потенциальных болезней.

Но также можно использовать напиток и для подпитки петунии, бегонии, салатов, огурцов, капусты и тому подобное. Впрочем, помните также, что есть несколько растений, которые не любят кислую почву, а значит, их нельзя поливать кефиром – в частности, азалии и рододендроны.

Как использовать кефир для подкормки рассады?

Для приготовления кефирного раствора вам нужно развести литр кефира в 10 литрах отстоянной воды комнатной температуры. Тщательно перемешайте раствор и проследите, что кефир полностью растворился в воде.

Также для максимального эффекта подпитки к раствору можно добавить также и столовую ложку древесной золы – он станет дополнительным источником различных питательных элементов. Раствор нужно использовать сразу же после приготовления, чтобы все полезные свойства кефира сохранились.

Какие другие натуральные подкормки подходят для рассады?

Несколько других полезных и практически бесплатных удобрений для вашей рассады можно легко найти прямо у вас на кухне. И приготовить их чрезвычайно просто.