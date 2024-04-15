Ваши розы поразят цветением: добавьте в почву эти 4 отхода из кухни

Некоторые остатки на вашей кухне, которые вы привыкли сразу же бросать в мусорник, на самом деле содержат питательные вещества, которые нужны розам для того, чтобы пышно цвести. Поэтому если вы ищете дешевый и надежный способ подпитать свои растения, этот подойдет идеально.

Если вы хотите увидеть пышное цветение цветов летом, тогда о подкормке роз нужно подумать уже сейчас – еще до того, как завяжутся бутоны. Так вы поможете растению создать запас питательных веществ для того, чтобы цветов было много, а цветение продолжалось долго.

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Сохранять ваш сад здоровым – это совсем необязательно означает тратить очень много денег на подкормку. Иногда предметы, которые уже есть у вас дома, могут быть чрезвычайно полезными.

Банановые кожуры

Если вы любите лакомиться бананами, тогда подумайте о том, чтобы сохранить и их кожуру. Благодаря калия, содержащегося во фруктах, они могут стать прекрасным природным удобрением для роз. Именно этот элемент нужен для того, чтобы растение развивало цветы, а также он сделает их более здоровыми и устойчивыми к болезням.

Вы можете бросать их в морозильную камеру, а после того, как наберете достаточно шкурок, просто перебейте их в блендере с добавлением небольшого количества теплой воды. Эту кашицу из кожуры нужно вылить под корень ваших роз, и вскоре вы увидите результат.

Кофейная гуща

Вот еще один продукт, который большинство людей выбрасывает без лишних мыслей. А на самом деле кофе содержит азот, который помогает листьям роз становиться пышнее, а также может отпугивать вредителей – в частности слизней и улиток.

Кроме того, кофейная гуща слабокислая, а это помогает улучшить качество почвы, в котором растут ваши розы. Главное – не забудьте смешать кофе с компостом, ведь слишком большое количество кислого может повредить растению.



Остатки кофе полезны для роз / Фото Pexels

Яичная скорлупа

Этот остаток может обеспечить ваши розы источником кальция, который является чрезвычайно важным для роста цветов и развития корней куста. Обязательно тщательно промойте вашу скорлупу и дайте ей высохнуть. После этого вы можете измельчить ее на маленькие кусочки.

Она не только подпитает розы, но и создаст барьер против слизней и других вредителей.

Молоко

Молоко не сможет обеспечить ваши растения питательными веществами, и оно имеет противогрибковые свойства, а это поможет предотвратить многие болезни, которыми часто страдают розы.

Смесью молока и воды можно опрыскивать листья раз в неделю. Впрочем, старайтесь избегать попадания молока на корни цветка.