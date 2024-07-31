Чем помыть холодильник после разморозки: запахов не останется вообще

Размораживание холодильника – это неприятная обязанность, которой, к сожалению, невозможно избежать. И очень часто даже чистка прибора не помогает избавиться от всех неприятных запахов.

После того, как вы разморозите холодильник, чрезвычайно важно правильно его вымыть, чтобы потом в нем не осталось неприятного аромата. И чистота – это то, что должно быть в приборе перед тем, как вы снова положите в него продукты.

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Как правильно почистить холодильник

Первое, что вам нужно сделать – это выключить холодильник и вытащить из него все продукты, чтобы он остался пустой. При этом у вас есть прекрасная возможность пересмотреть все продукты и выбросить те, которые испортились.

Сначала для очистки вы можете воспользоваться теплой мыльной водой. Ею помойте все ящики и полки, которые можно вытащить. Но перед тем, как ставить их обратно, сначала тщательно просушите. И не все знают, что лучший продукт для того, чтобы очистить холодильник и не оставить в нем никаких запахов – это уксус.



Холодильник нужно вовремя мыть / Фото Pexels

Вам нужно в равных порциях смешать уксус и воду и протереть внутренние поверхности холодильника этим раствором. Так вы можете убить все бактерии и устранить запахи. А после этого возьмите чистую влажную тряпку и протрите холодильник, чтобы удалить остатки уксуса.

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Если же в вашем холодильнике есть плесень или другие пятна, которые трудно стереть, вы можете использовать крепкую смесь из уксуса и соды. Смешайте их в емкости и с помощью губки нанесите смесь на внутренние стены и полки прибора. Нужно оставить так на несколько минут, чтобы средство справилось с загрязнениями.

Чистой тряпкой протрите все внутри. Когда вы вымоете холодильник, не закрывайте дверь в течение нескольких часов, чтобы он полностью высох.