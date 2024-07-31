Чим помити холодильник після розморожування: запахів не залишиться взагалі

Розморожування холодильника – це неприємний обов'язок, якого, на жаль, неможливо уникнути. І дуже часто навіть чищення приладу не допомагає позбутися усіх неприємних запахів.

Після того, як ви розморозите холодильник, надзвичайно важливо правильно його вимити, аби потім в ньому не залишилося неприємного аромату. І чистота – це те, що має бути у приладі перед тим, як ви знову покладете у нього продукти.

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Як правильно почистити холодильник

Перше, що вам потрібно зробити – це вимкнути холодильник та витягнути з нього усі продукти, щоб він залишився пустий. При цьому у вас є чудова можливість переглянути усі продукти та викинути ті, які зіпсувалися.

Спершу для очищення ви можете скористатися теплою мильною водою. Нею помийте усі шухляди та полиці, які можна витягнути. Та перед тим, як ставити їх назад, спершу ретельно просушіть. І не всі знають, що найкращий продукт для того, щоб очистити холодильник і не залишити у ньому жодних запахів – це оцет.



Холодильник потрібно вчасно мити / Фото Pexels

Вам потрібно у рівних порціях змішати оцет та воду й протерти внутрішні поверхні холодильника цим розчином. Так ви можете вбити усі бактерії та усунути запахи. А після цього візьміть чисту вологу ганчірку та протріть холодильник, аби видалити залишки оцту.

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Якщо ж у вашому холодильнику є пліснява чи інші плями, які важко стерти, ви можете використати міцнішу суміш з оцту та соди. Змішайте їх у місткості та за допомогою губки нанесіть суміш на внутрішні стіни та полиці приладу. Потрібно залишити так на кілька хвилин, аби засіб впорався із забрудненнями.

Чистою ганчіркою протріть усе всередині. Коли ви вимиєте холодильник, не зачиняйте двері протягом кількох годин, аби він повністю висохнув.