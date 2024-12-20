Средство для мытья посуды можно больше не покупать: вот чем его дешево заменить

Мыть посуду, особенно в период зимних праздников, приходится часто, а это может привести к увеличению расходов на различные моющие средства. К счастью, здесь можно легко и быстро сэкономить.

В магазинах сейчас вы можете найти немало разнообразных химических средств для мытья посуды, сообщает 24 Канал. Но если вам не нравится ни гели, ни порошки, вы можете попробовать заменить их более безопасными домашними средствами.

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Хозяйственное мыло

Да, обычное мыло, которое можно найти в каждом доме, идеально подойдет для мытья посуды. Его нужно просто натереть на крупной терке и смешать с теплой водой. После растворения мыла раствор можно залить в банку из-под геля и использовать, как обычное средство для мытья.

Также вы можете использовать раствор из хозяйственного мыла для того, чтобы замочить в нем посуду ненадолго, и после этого она будет мыться гораздо быстрее.



Хозяйственное мыло может стать средством для мытья посуды / Фото Pexels

Горчица

Горчицу можно сыпать прямо на мочалку или тряпку, а затем тереть ею грязные места. Но после такого очищения посуду обязательно нужно хорошо сполоснуть в воде.

Сода

Этот безопасный для здоровья и достаточно дешевый продукт можно найти в каждом доме, и он годится не только для приготовления выпечки, но и для очистки посуды после нее. Особенно полезной будет сода, если нужно избавиться от сложных загрязнений на сковородках или кастрюлях.



Содой можно мыть посуду / Фото Pexels

Главное – будьте осторожны с посудой с антипригарной поверхностью. Ее мыть содой строго запрещено.

Лимонная кислота

Она легко справится с кучей грязной посуды – даже если загрязнения старые и уже сильно въелись. А если нужно избавиться от накипи, 3 ложки кислоты могут быстро сделать работу: засыпьте их в чайник или кастрюлю, содержащую накипь и прокипятите. Она начнет отваливаться кусками, и вам даже не придется использовать губку.

Уксус

Это средство идеально в случае, когда нужно помыть очень жирную посуду или удалить пищу, пригоревшую к кастрюле или сковороде. Также уксус идеально подходит для очистки стеклянной посуды и удаления накипи.