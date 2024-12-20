Засіб для миття посуду можна більше не купувати: ось чим його дешево замінити

Мити посуд, особливо у період зимових свят, доводиться часто, а це може призвести до збільшення витрат на різноманітні мийні засоби. На щастя, тут можна легко і швидко зекономити.

В магазинах зараз ви можете знайти чимало різноманітних хімічних засобів для миття посуду, повідомляє 24 Канал. Але якщо вам не до вподоби ані гелі, ані порошки, ви можете спробувати замінити їх більш безпечними домашніми засобами.

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Господарське мило

Так, звичайне мило, яке можна знайти у кожному домі, ідеально підійде для миття посуду. Його потрібно просто натерти на великій терці та змішати із теплою водою. Після розчинення мила розчин можна залити у банку з-під гелю та використовувати, як звичайний засіб для миття.

Також ви можете використовувати розчин з господарського мила для того, аби замочити в ньому посуд ненадовго, і після цього він буде митися набагато швидше.



Господарське мило може стати засобом для миття посуду / Фото Pexels

Гірчиця

Гірчицю можна сипати прямо на мочалку чи ганчірку, а потім терти нею брудні місця. Та після такого очищення посуд обов'язково потрібно добре сполоснути у воді.

Сода

Цей безпечний для здоров'я та досить дешевий продукт можна знайти у кожному домі, і він годиться не тільки для готування випічки, але й для очищення посуду після неї. Особливо корисною буде сода, якщо потрібно позбутися складних забруднень на сковорідках чи каструлях.



Содою можна мити посуд / Фото Pexels

Головне – будьте обережні із посудом з антипригарною поверхнею. Його мити содою суворо заборонено.

Лимонна кислота

Вона легко впорається із купою брудного посуду – навіть якщо забруднення старі та вже сильно в'їлися. А якщо потрібно позбутися накипу, 3 ложки кислоти можуть швидко зробити роботу: засипте їх у чайник чи каструлю, що містить накип та прокип'ятіть. Він почне відвалюватися шматками, і вам навіть не доведеться використовувати губку.

Оцет

Цей засіб ідеальний у випадку, коли потрібно помити дуже жирний посуд чи видалити їжу, що пригоріла до каструлі чи сковорідки. Також оцет ідеально підходить для очищення скляного посуду та видалення накипу.