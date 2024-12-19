Старі газети можуть стати універсальним та майже незамінним помічником у домашньому господарстві, повідомляє 24 Канал. І перед тим, як викидати сторінки газет, спробуйте застосувати їх у прибиранні.

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Чищення вікон

Якщо вам набридли розводи, що залишаються на вікнах після їхнього миття, тоді ви можете скористатися бабусиним лайфхаком та використати для витирання засобу звичайнісінькі газети.

Також ви можете обійтися і взагалі без хімікатів – протріть скло содою, а тоді чистими листками газети приберіть залишки порошку.



Газетами можна чистити вікна / Фото Pexels

Чищення килимів

Якщо ви не хочете миритися із брудом, який опиняється на підлозі під час чищення килимів, тоді варто скористатися газетами для того, аби підкласти їх під килим. Сторінки вберуть усю вологу та бруд, і процес стане набагато ефективнішим та акуратнішим.

Розпал для вогню

Якщо ви зіжмакаєте газету у кульки, вона стане ідеальним розпалом для каміна чи мангала. Тож ви можете заощадити гроші, використавши цей екологічно чистий та надзвичайно ефективний метод. Окрім того, ви позбудетеся старих і непотрібних газет.

Зберігання овочів та фруктів

Газети – це те, що вам потрібно, якщо ви хочете довести фрукти та овочі до стиглості. Для цього недозрілі плоди просто потрібно загорнути в газету та зберігати у темному місці. Також газети можна використати і як підкладку у ящик для овочів, адже папір може поглинати зайву вологу.

Захист від молі

Газети можуть бути дуже корисними й у вас в гардеробі. Помістіть кілька зім'ятих кульок у кишені та рукави зимових речей перед тривалим зберіганням. Міль не любить запаху друкарської фарби, і цей ефективний та простий метод допоможе зберегти весь ваш одяг у гарному стані без використання хімії.