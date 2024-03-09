Это надо делать не только ради того, чтобы яблони выросли большими и сочными, но и для того, чтобы пробудить дерево после зимней спячки и подкормить ее для хорошего урожая, пишут Podary 24. Если же на вашем дачном участке молодая яблоня, тогда надо обязательно соблюдать несколько основных рекомендаций.

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Как подкармливать молодую яблоню

Если при посадке яблони вы внесли удобрения, то в первый год ее ничем подкармливать не надо. Заботиться о саженцах надо на третий год выращивания. Первая весенняя подкормка должна быть в начале вегетации – в апреле и мае.

Второй раз яблоню надо подкармливать уже в период цветения, а третий раз – в период формирования плодов. Эти несколько шагов улучшат урожайность, и питательных веществ в почве будет немало. Удобрения надо вносить под корень. Для этого выкопайте по кругу небольшую канавку.



Лучшие методы подкормки яблони / Фото Pexels

Какие удобрения являются полезными для яблони

Чтобы листья хорошо развились, вносите азотное удобрение. Калий лучше применять перед цветением. Яблонька хорошо воспринимает органические и минеральные удобрения, поэтому можете использовать что угодно: аммиачную селитру, нитроаммофоску, карбамид или навоз.

Хорошо придерживайтесь пропорций, которые указаны в инструкции, поскольку если дать много удобрения, то яблоня разовьет больше побегов и начнет расти, но не будет хорошо плодоносить.

Передозировка минеральных смесей может привести к потере дерева. Будьте осторожны с азотом, несколько раз его вносить не рекомендуется. Минеральную смесь или органику вносите до 40 сантиметров и присыпьте землей.

Какие органические удобрения использовать

Для подкормки яблони прекрасно подходит перегной, куриный помет, коровий навоз, компост, торф и тому подобное. Садоводы чаще всего применяют перегной, поскольку он хорошо влияет на развитие корней. На одно взрослое дерево надо использовать несколько ведер.

Куриный помет тоже является очень хорошим органическим удобрением. Помет с водой надо использовать в пропорции 1:10. Для одного дерева понадобится 5 литров подкормки.