Не допускайте этой ошибки: чем нельзя вытирать экран смартфона

Экран смартфона может загрязняться из-за многих факторов. В основном никто не задумывается над тем, как его правильно вытереть и берут любую ткань, которая попадает под руку.

Чаще всего экран телефона вытирается влажной салфеткой, тканью или антисептиком, однако оказывается, существует определенный "стоп-список" вещей, которыми нельзя вытирать смартфон.

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Чем нельзя вытирать экран смартфона

Спирт

Эта жидкость хорошо вытирает экран, но разрушает защитное покрытие телефона, поэтому он становится в разы более чувствительным к повреждениям. Антисептиками и влажными салфетками, в составе которых содержится спирт, также нельзя протирать телефон.

Жидкость для очистки стекла

Это средство приспособлено для чистки стекла, но никак не экрана смартфона. Жидкость будет медленно разъедать поверхность экрана, поэтому ни в коем случае не чистите ею.



Некоторыми жидкостями нельзя вытирать стекло / Фото Pexels

Уксус

Этот копеечный метод способен отчистить многие вещи, но экран вытирать уксусом нельзя, потому что он разъедает его защитные свойства.

Что интересно, худшими вариантами нанесения этих средств являются джинсы и бумажные полотенца. Они приведут к царапинам на экране.

Чем протирать экран смартфона

Лучше всего протирать экран дистиллированной водой или специальным спреем для электронных гаджетов. Именно эти жидкости являются безопасными и не навредят. Применяйте для смачивания салфетки для монитора, тряпки из микрофибры или безворсовые тряпки для дисплеев. Для труднодоступных мест можете использовать ушные палочки.