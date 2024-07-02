Если вы работаете из дома за компьютером или ноутбуком, отсутствие света может быть особенно неприятным. Но расстраиваться преждевременно не стоит: вы вполне можете зарядить свой ноутбук от обычного повербанка.

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Как зарядить ноутбук от повербанка

Повербанк может зарядить ваш ноутбук, но для этого нужно специальное мощное устройство. Все дело в том, что такой аккумулятор потребляет гораздо больше энергии, чем телефон. И если вы подключите к своему ноутбуку обычный небольшой повербанк, произойдет обратная ситуация: устройство начнет заряжаться от вашего ноутбука.

Поэтому перед тем, как заряжать свой ноутбук, вам нужно найти устройство со следующими характеристиками:

емкость не менее, чем 20 000 mAh;

напряжение не менее, чем 20 вольт;

выходной ток – от 3 ампер;

мощность – от 40 ватт.

В магазинах вы можете найти специальные повербанки для ноутбуков, с ценой в диапазоне 1500 – 7000 гривен. На бренде экономить все же не стоит, ведь некачественный повербанк не только не будет заряжать ваш компьютер, но еще и может повредить аккумулятор. Просмотрите отзывы на разных сайтах и убедитесь, что они положительные.



Ноутбук можно зарядить от повербанка / Фото Pexels

Еще один обязательный аспект: стоит проверить совместимость вашего повербанка с моделью ноутбука: есть ли в нем разъем, пригодный для зарядки. Обычно для современных ноутбуков подходят повербанки с разъемом USB Type-C, но для старых может понадобиться и переходник.

Когда вы уже приобрели подходящее устройство, вам нужно подключить ноутбук к нему и запастись терпением – может понадобиться несколько часов для того, чтобы он полностью зарядился.