Чем почистить ковер дома: не придется покупать специальные средства
Чистка ковра – это долгая, но важная задача, которой точно не стоит пренебрегать. И на самом деле провести ее не так уж и сложно.
Конечно же, любое ковровое покрытие нужно обязательно чистить, сообщает 24 Канал. Дело в том, что в ворс во время использования постоянно забивается не только пыль, но и другая грязь: шерсть домашних животных, волосы, остатки пищи. И если их не убирать, очень быстро ковер может стать непривлекательным и грязным.
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Как почистить ковер таблеткой для посудомойки
Если у вас дома есть посудомоечная машина, значит, найдутся и таблетки для нее. И далеко не все знают, что она годится не только для качественной очистки посуды. Для того, чтобы отмыть ею ковер, понадобится следующее:
- 2 литра горячей воды;
- 2 столовые ложки нашатырного спирта;
- щетка для ковра;
- таблетка.
В горячей воде нужно растворить таблетку для посуды, и лучше выбирать такую, которая хорошо пенится. Если пены слишком мало, тогда можно добавить еще несколько капель мыла или жидкого средства для посуды. Щетку нужно смочить в растворе и почистить так весь ковер.
После этого пройдитесь по нему еще раз щеткой, но на этот раз смоченной в чистой воде.
Как почистить ковер средством для мытья посуды
Это очень просто – нужно растворить любое жидкое средство и хорошо его взболтать до образования большого количества пены. Учитывайте то, что на щетку нужно набирать не воду, а именно пену, и тереть ею ворс.
Через несколько минут еще раз тщательно потрите ковер и вымойте водой. Если ковер очень влажный, покрытие нужно высушить феном.
Ковер можно легко почистить / Фото Pexels
Как почистить ковер содой
Этот ингредиент найдется на любой кухне и может стать отличным средством для чистки ковра. Он не только убирает грязь, но и может вернуть яркость любому цвету и прекрасно впитывает жир. Возьмите немного горячей воды, соды и тряпочку.
Соду нужно просто посыпать на ковер, а после этого влажной тряпкой пройтись по нему, втирая в ворс. Оставьте так на полчаса и дайте сорбенту поработать: сода быстро впитает в себя грязь с ковра.
После этого нужно почистить ковер пылесосом.