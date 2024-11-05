Чем почистить ковер дома: не придется покупать специальные средства

Чистка ковра – это долгая, но важная задача, которой точно не стоит пренебрегать. И на самом деле провести ее не так уж и сложно.

Конечно же, любое ковровое покрытие нужно обязательно чистить, сообщает 24 Канал. Дело в том, что в ворс во время использования постоянно забивается не только пыль, но и другая грязь: шерсть домашних животных, волосы, остатки пищи. И если их не убирать, очень быстро ковер может стать непривлекательным и грязным.

Интересно Сделайте это при переезде в новую квартиру: важные приметы

Как почистить ковер таблеткой для посудомойки

Если у вас дома есть посудомоечная машина, значит, найдутся и таблетки для нее. И далеко не все знают, что она годится не только для качественной очистки посуды. Для того, чтобы отмыть ею ковер, понадобится следующее:

2 литра горячей воды;

2 столовые ложки нашатырного спирта;

щетка для ковра;

таблетка.

В горячей воде нужно растворить таблетку для посуды, и лучше выбирать такую, которая хорошо пенится. Если пены слишком мало, тогда можно добавить еще несколько капель мыла или жидкого средства для посуды. Щетку нужно смочить в растворе и почистить так весь ковер.

После этого пройдитесь по нему еще раз щеткой, но на этот раз смоченной в чистой воде.

Как почистить ковер средством для мытья посуды

Это очень просто – нужно растворить любое жидкое средство и хорошо его взболтать до образования большого количества пены. Учитывайте то, что на щетку нужно набирать не воду, а именно пену, и тереть ею ворс.

Через несколько минут еще раз тщательно потрите ковер и вымойте водой. Если ковер очень влажный, покрытие нужно высушить феном.



Ковер можно легко почистить / Фото Pexels

Как почистить ковер содой

Этот ингредиент найдется на любой кухне и может стать отличным средством для чистки ковра. Он не только убирает грязь, но и может вернуть яркость любому цвету и прекрасно впитывает жир. Возьмите немного горячей воды, соды и тряпочку.

Соду нужно просто посыпать на ковер, а после этого влажной тряпкой пройтись по нему, втирая в ворс. Оставьте так на полчаса и дайте сорбенту поработать: сода быстро впитает в себя грязь с ковра.

После этого нужно почистить ковер пылесосом.