Обработайте картофель этим раствором: колорадский жук даже не подойдет к нему

Пожалуй, наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются огородники во время посадки картофеля - это надоедливый колорадский жук. И если с ним не бороться, он может загубить весь урожай.

Невозможно вырастить хороший урожай, если ваш посадочный материал уже заражен. Именно поэтому так важно предварительно обработать ваш картофель от колорадского жука, а также и других распространенных вредителей и болезней.

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Чем нужно обработать картофель перед посадкой

Одни из очень распространенных проблем, которые возникают после посадки картофеля – это фитофтороз, сухая и кольцевая гниль, парша, фузариоз. И очень важно защитить ваш картофель от этих болезней, иначе он не даст того урожая, на который вы так надеетесь. Вместо этого он может отравить землю и помешать другим культурам, растущим рядом.

Для того, чтобы бороться со многими проблемами, вы можете использовать распространенные народные средства.

Раствор марганцовки. Для того, чтобы его изготовить, вам нужно развести 5 граммов марганца в 10 литрах воды и опрыскать полученной смесью все клубни, которые вы собираетесь сажать.

Для того, чтобы его изготовить, вам нужно развести 5 граммов марганца в 10 литрах воды и опрыскать полученной смесью все клубни, которые вы собираетесь сажать. Раствор чеснока. Измельчите примерно 1 килограмм чеснока и залейте его 10 литрами воды. Раствор должен настояться, и затем опрыскайте им картофель за три часа до посадки.

Измельчите примерно 1 килограмм чеснока и залейте его 10 литрами воды. Раствор должен настояться, и затем опрыскайте им картофель за три часа до посадки. Раствор дегтярного мыла. Для него вам нужно взять примерно 40 граммов продукта и растворить их в 10 литрах воды, процедить и опрыскать клубни.

Для него вам нужно взять примерно 40 граммов продукта и растворить их в 10 литрах воды, процедить и опрыскать клубни. Медный купорос, марганцовка и борная кислота. Возьмите 10 литров воды и смешайте 1 чайную ложку медного купороса, 0,5 чайной ложки марганцовки и 3 чайные ложки борной кислоты. Сразу же после того, как вы сделаете раствор, ним нужно опрыскать клубни.

Возьмите 10 литров воды и смешайте 1 чайную ложку медного купороса, 0,5 чайной ложки марганцовки и 3 чайные ложки борной кислоты. Сразу же после того, как вы сделаете раствор, ним нужно опрыскать клубни. Раствор золы. Возьмите 1 килограмм золы и разведите его в ведре воды. Размешайте и окуните картофель в раствор. Сажать его можно будет после того, как клубни высохнут.

Чем обработать картофель от колорадского жука

Если вы обработаете клубни заранее, тогда вам не придется впоследствии бороться с колорадским жуком, ведь он вообще не появится на вашем картофеле. И садоводы убеждены, что инсектициды от колорадских жуков являются гораздо более эффективными, чем любые народные методы. Дело в том, что только химический препарат может гарантировать вам долгосрочный результат.

Впрочем, обратите внимание на то, что из-за длительности действия многие такие препараты подходят только для средних и поздних сортов. Поэтому очень внимательно читайте информацию на этикетке.