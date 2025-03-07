Ягоды будут очень крупные: чем обработать крыжовник весной от болезней

Крыжовник является вкусной ягодой, однако растение нуждается в уходе. Кусты могут быть подвержены различным болезням и атакам вредителей, которые могут повредить урожай. Но если правильно ухаживать за кустами, то многие проблемы можно предотвратить.

Чтобы сохранить растение здоровым, нужно понимать основные болезни крыжовника, симптомы и методы лечения, которые действительно помогают, пишет 24 Канал со ссылкой на "Флористикс".

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Болезни крыжовника и их лечение

Крыжовник подвержен различным болезням, поэтому при обнаружении проблемы, кусты нужно своевременно начать лечить.

Мучнистая роса – эта болезнь проявляется белым налетом на ягодах. Обработать растение нужно фунгицидами или раствором кальциновой соды и мыла.

Сферотека – американская мучнистая роса тоже поражает крыжовник. В борьбе помогут фунгициды.

Септориоз – болезнь проявляется белой пятнистостью, приводит к желтению и опадению листьев. Растение нужно обработать фунгицидами и удалить поврежденные листья.



Крыжовник нужно обрабатывать от болезней / Фото Pexels

Антракноз – эта болезнь поражает листья крыжовника, от чего они засыхают и опадают. Чтобы побороть болезнь растения, надо использовать бордоскую жидкость или медный купорос еще до раскрытия почек.

Ржавчина может быть на крыжовнике столбчатой или бокальчатой. Нужно воспользоваться опрыскиванием фунгицидами при появлении первых признаков болезни.

Чтобы получить хороший урожай крыжовника, стоит знать о нескольких сортах, которые устойчивы к болезням и имеют большие и сочные ягоды.

Гусеницы крыжовниковых вредителей может сильно навредить листья, поэтому их надо обработать инсектицидами еще до цветения.

Ранней весной кусты стоит поливать кипятком, чтобы уничтожить все болезнетворные организмы. Чтобы уменьшить риск заболеваний, вывезите и сожгите прошлогодние листья. Во время распускания почек кусты можно обработать фунгицидами, чтобы укрепить иммунитет.