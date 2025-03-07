Ягоди будуть дуже великі: чим обробити аґрус навесні від хвороб

Аґрус є смачною ягодою, однак рослина потребує догляду. Кущі можуть бути схильними до різних хвороб й атак шкідників, які можуть пошкодити урожай. Та якщо правильно доглядати за кущами, то багатьом проблем можна запобігти.

Щоб зберегти рослину здоровою, потрібно розуміти основні хвороби аґрусу, симптоми й методи лікування, які справді допомагають, пише 24 Канал з посиланням на "Флористікс".

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Хвороби аґрусу та їхнє лікування

Аґрус схильний до різних хвороб, тому при виявленні проблеми, кущі потрібно своєчасно почати лікувати.

Борошниста роса – ця хвороба проявляється білим нальотом на ягодах. Обробити рослину потрібно фунгіцидами чи розчином кальцинової соди й мила.

Сферотека – американська борошниста роса теж вражає аґрус. У боротьбі допоможуть фунгіциди.

Септоріоз – хвороба проявляється білою плямистістю, призводить до жовтіння й опадання листя. Рослину потрібно обробити фунгіцидами й видалити пошкоджене листя.



Аґрус потрібно обробляти від хвороб / Фото Pexels

Антракноз – ця хвороба вражає листя аґрусу, від чого воно засихає й опадає. Щоб побороти недугу рослини, треба використовувати бордоську рідину чи мідний купорос ще до розкриття бруньок.

Іржа може бути на аґрусі стовпчастою чи бокальчастою. Потрібно скористатися обприскуванням фунгіцидами при появі перших ознак хвороби.

Щоб отримати гарний урожай аґрусу, варто знати про кілька сортів, які є стійкими до хвороб та мають великі й соковиті ягоди.

Гусінь аґрусових шкідників може сильно нашкодити листя, тому їх треба обробити інсектицидами ще до цвітіння.

Ранньою весною кущі варто поливати окропом, щоб знищити всі хвороботворні організми. Щоб зменшити ризик захворювань, вивезіть та спаліть минулорічне листя. Під час розпускання бруньок кущі можна обробити фунгіцидами, щоб зміцнити імунітет.