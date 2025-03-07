Початок квітня буде не зовсім стабільним, пише 24 Канал. Кілька сонячних й теплих днів чергуватимуться з холодними та вітряними днями. Вже у другій декаді квітня температура трохи стабілізується, оскільки дні будуть теплими й без опадів. Загалом середня температура у квітні буде вищою за 10°C тепла.

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Якою буде погода на Великдень

Точний прогноз на Великдень у всіх регіонах опублікує Український гідрометцентр. Згідно з певними даними, погода на Воскресіння Христове може бути непередбаченою, оскільки за 1,5 місяця наперед спрогнозувати її складно. Втім, узагальнено на заході не передбачається опадів, але погода буде похмурою.

У східних регіонах небо теж затягнеться хмарами, а опадів не буде. У центрі України буде хмарно з проясненням. На півночі буде похмуро, а на півдні визиратиме сонце.



На Великдень в більшості областей буде без опадів / Фото Pexels

Погоду на свято за народними прикметами спрогнозувати складно, бо вона не завжди збігається з реальністю, втім за прикметами на Великдень можна визначити, якою надалі буде весна, літо та осінь.

Грім на Великдень сповіщає про пізню та суху осінь;

Дощ без грози в цей день прогнозує холодну й дощову весну;

Рясний дощ на Великдень – до доброю урожаю жита;

Похмура погода в передвеликодню ніч віщує добрий урожай;

Похмуре небо на Великдень – до холодного літа;

Тепла й сонячна погода віщує добрий урожай.

Додамо, що вже у цю суботу, 8 березня, погода буде теплою, сонячною та без опадів. Місцями пригріє до неочікуваних +20 градусів.