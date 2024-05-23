Чтобы не было пустоцветов: чем нужно опрыскать кабачки

Кабачки –это культура,которая нуждается в обработках для того,чтобы получить хороший урожай. И для того, чтобы уберечь все плоды, вам понадобится только одно чудо-удобрение.

Кабачки – это чрезвычайные овощи, которые выращивают очень много украинцев. А сколько невероятных блюд можно приготовить из этого овоща! В кабачках можно найти много очень полезных соединений. Но рост кабачков нужно стимулировать, если вы хотите насладиться по-настоящему богатым урожаем.

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Чем опрыскать кабачки

Кабачки – это достаточно неприхотливая огородная культура, и она все же нуждается в подпитке, чтобы оставаться устойчивой к болезням и не давать слишком много пустоцветов. Если вы правильно обработаете и подкормите овощи, тогда вы сможете собрать немало кабачков даже с совсем небольшого участка.

Наиболее эффективным способом подкормить кабачки огородники считают достаточно простое самодельное удобрение, которое изготавливают на основе борной кислоты и йода. Именно этот раствор сможет укрепить иммунитет культуры, а также в разы повысит ее урожайность. Секрет заключается в том, что удобрение имеет только экологические и полезные составляющие.



Кабачки нужно правильно опрыскать / Фото Pexels

Борная кислота будет полезна для формирования плодов и сможет уменьшить вероятность появления пустоцветов. Зато йод – это природный антисептик, и он может защитить ваше растение от грибков и бактерий. Также к удобрению можно добавлять сыворотку – она подпитает овощи кальцием.

Для приготовления раствора вам понадобятся:

10 литров теплой воды;

пол чайной ложки борной кислоты;

30 капель йода;

1 литр сыворотки.

Борную кислоту нужно растворить в небольшом количестве теплой воды. После этого добавьте остальную воду и влейте 30 капель йода. Хорошо перемешайте смесь и добавьте сыворотку. Перед использованием дайте смеси полностью простыть.

Впоследствии перелейте ее в бутылку с пульверизатором и равномерно опрыскайте все кабачки. Участок нужно обработать очень тщательно, чтобы не пропустить ни одного листочка.

Лучше всего проводить опрыскивание утром или вечером, когда на растения не попадает прямой солнечный свет, ведь он может сжечь листья. Раствор нужно использовать сразу после приготовления, ведь через несколько часов он потеряет свою силу. Для максимального эффекта вы также можете повторить обработку через две недели после первой.