Как отмыть жир на ручках газовой плитки за несколько минут: что для этого надо сделать

Регулярно надо чистить не только поверхность газовой плитки, но и ручки, которые могут быть в жире. На них накапливаются жирные пятна и другие загрязнения, поэтому эти поверхности надо отмывать.

Первым делом эти ручки надо снять. Сделать это можно достаточно просто. Если же они не поддаются легкому снятию, то, вероятно, они застряли от остатков пищи. В таком случае надо нанести на основу обезжириватель.

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Чтобы тщательно почистить ручки – воспользуйтесь зубной щеткой и мыльной водой. В мыльную воду бросьте ручки и оставьте для намокания.

Тряпкой смоченной в мыльный раствор протрите места расположения ручек, поскольку там тоже может быть липкий слой жира.

Когда ручки немного намокнут, хорошо почистите их зубной щеткой, а потом опустите под холодную и протрите салфеткой или тряпкой из микрофибры, чтобы они полностью стали сухими.



Ручки на газовой плите можно легко отчистить / Фото Pinterest

Если же мыльная вода не помогла – воспользуйтесь лимонной кислотой. Поставьте их в миску и посыпьте порошком, а сверху добавьте воды, чтобы кислота вступила в реакцию. Через 30 минут можете чистить их зубной щеткой или губкой.

Чтобы у вас не случалось сложных случаев с толстым слоем жира, вытирайте ручки хотя бы раз в неделю. Чем дольше жир будет на поверхности, тем более липким и твердым он станет, соответственно его будет труднее удалить.