Черная плесень обычно начинает распространяться именно на швах между плиткой в ванной. И многие люди имеют проблему с ней, ведь удалить плесень очень непросто. Высокая влажность приводит к тому, что она быстро растет, и нужно знать надежные способы, которые помогут ее убрать.

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Как избавиться от черной плесени в ванной комнате

Если у вас дома есть перекись водорода, тогда он может оказаться неожиданно эффективным средством в борьбе с плесенью, ведь продукт обладает антибактериальными свойствами. Все, что вам нужно сделать – это смочить грибковые пятна жидкостью и оставить так на 15 минут. После того, как вы протрете участок сухой губкой, сразу станет очевидным результат.

А некоторые хозяйки для удаления плесени используют необычное средство – эфирные масла, ведь они также являются природными антисептиками. Например, масло чайного дерева, розмарина или лаванды идеально подойдет для этой цели.

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Разведите 1 чайную ложку масла в стакане теплой воды, а после этого залейте смесь в бутылку с пульверизатором. Вам нужно тщательно разбрызгать жидкость на загрязненный плесенью участок и оставить так на час. После этого протрите все насухо.

Также уничтожить плесень может и уксусная кислота. И, кстати, она безвредна для людей, а это еще один плюс этого метода. Для борьбы с плесенью вы можете также залить уксус в бутылку с пульверизатором и распределить по стене с плесенью.



Плесень можно очистить эфирными маслами / Фото Pexels

Кроме того, вы можете воспользоваться и еще одним кухонным продуктом. Пищевая сода есть почти в каждом доме, однако далеко не все знают, что ее можно использовать не только в кулинарии. Она также идеально подходит для очистки жилья. Вы можете смешать чайную ложку соды со стаканом воды и нанести на зараженные плесенью поверхности. Оставьте так на 20 – 30 минут, а после этого снимите средство щеткой.