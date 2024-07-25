Чорна пліснява зазвичай починає поширюватися саме на швах між плиткою у ванній. І чимало людей мають проблему із нею, адже видалити цвіль дуже непросто. Висока вологість призводить до того, що вона швидко росте, і потрібно знати надійні способи, які допоможуть її прибрати.

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Як позбутися чорної цвілі у ванній кімнаті

Якщо у вас вдома є перекис водню, тоді він може виявитися несподівано ефективним засобом у боротьбі із цвіллю, адже продукт має антибактеріальні властивості. Все, що вам потрібно зробити – це змочити грибкові плями рідиною та залишити так на 15 хвилин. Після того, як ви протрете ділянку сухою губкою, відразу стане очевидним результат.

А деякі господині для видалення цвілі використовують незвичний засіб – ефірні олії, адже вони також є природними антисептиками. Наприклад, олія чайного дерева, розмарину чи лаванди ідеально підійде для цієї мети.

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Розведіть 1 чайну ложку олії у склянці теплої води, а після цього залийте суміш у пляшку з пульверизатором. Вам потрібно ретельно розбризкати рідину на забруднену пліснявою ділянку та залишити так на годину. Після цього протріть все насухо.

Також знищити цвіль може й оцтова кислота. І, до речі, вона не шкідлива для людей, а це ще один плюс цього методу. Для боротьби із пліснявою ви можете також залити оцет у пляшку з пульверизатором та розподілити по стіні з цвіллю.



Цвіль можна очистити ефірними оліями / Фото Pexels

Окрім того, ви можете скористатися і ще одним кухонним продуктом. Харчова сода є майже в кожному домі, проте далеко не всі знають, що її можна використовувати не тільки у кулінарії. Вона також ідеально підходить для очищення житла. Ви можете змішати чайну ложку соди зі склянкою води та нанести на заражені пліснявою поверхні. Залиште так на 20 – 30 хвилин, а після цього зніміть засіб щіткою.