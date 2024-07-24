Літо – це час, коли різні комахи активізуються та намагаються пробратися у людські оселі та особливо надокучають людям. І якщо ви вже не хочете мати з ними справу, можете навіть не купувати спеціальні засоби, а просто висадити кілька рослин біля свого дому чи у горщиках.

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Лаванда

Лаванда – це не тільки красива фіолетова квітка, але й засіб від комах, адже її різкий, нехай і приємний для людей аромат комарам здається жахливим.

Вона також має заспокійливий ефект на людей, тож точно принесе користь у вашому домі. Та щоб максимально ефективно її використати, висаджувати її радять на найбільш сонячних ділянках біля входу в сад чи біля вхідних дверей. Так ви суттєво зменшите кількість комах, які зможуть потрапити до вашої домівки.

Окрім того, через деякі олії в лаванді, комахам буде складніше шукати людей, аби вкусити їх, тож ця проста рослина може подарувати вам досить надійний захист.

Чорнобривці

Ця яскрава та життєрадісна помаранчева квітка може не тільки прикрасити ваше подвір'я, але й стати надійним захисником від багатьох шкідників та надокучливих комах. Якщо ви висадите чорнобривці на сонячних ділянках біля дому, вони поширюватимуть яскравий аромат, що не до вподоби комарам.

Пенніроял

Це невелика рослина, яка має темно-зелене листя і трохи пухнасте фіолетове цвітіння. Рослина пахне м'ятою, а цей аромат природно відлякує мух.

Також вона допоможе й поборотися із клопами завдяки потужним оліям, що містяться у листі.

Лимонник

Лимонник відомий через свої товсті стебла та ззовні нагадує цибулю-шалот, але має сильний цитрусовий запах, який нагадує лимони.

Втім, лимонник ідеально спрацює, якщо ви хочете відлякати комах, адже в ньому є висока концентрація цитронелли – дуже сильної сполуки, яку не люблять комарі та мухи.