Лето – это время, когда различные насекомые активизируются и пытаются пробраться в человеческие дома и особенно надоедают людям. И если вы уже не хотите иметь с ними дело, можете даже не покупать специальные средства, а просто высадить несколько растений возле своего дома или в горшках.

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Лаванда

Лаванда – это не только красивый фиолетовый цветок, но и средство от насекомых, ведь ее резкий, пусть и приятный для людей аромат комарам кажется ужасным.

Она также имеет успокаивающий эффект на людей, поэтому точно принесет пользу в вашем доме. Но чтобы максимально эффективно ее использовать, высаживать ее советуют на наиболее солнечных участках у входа в сад или у входной двери. Так вы существенно уменьшите количество насекомых, которые смогут попасть в ваш дом.

Кроме того, через некоторые масла в лаванде, насекомым будет сложнее искать людей, чтобы укусить их, поэтому это простое растение может подарить вам достаточно надежную защиту.

Бархатцы

Этот яркий и жизнерадостный оранжевый цветок может не только украсить ваш двор, но и стать надежным защитником от многих вредителей и надоедливых насекомых. Если вы высадите бархатцы на солнечных участках возле дома, они будут распространять яркий аромат, что не нравится комарам.

Пеннироял

Это небольшое растение, которое имеет темно-зеленые листья и немного пушистое фиолетовое цветение. Растение пахнет мятой, а этот аромат естественно отпугивает мух.

Также оно поможет и побороться с клопами благодаря мощным маслам, содержащимся в листьях.

Лимонник

Лимонник известен из-за своих толстых стеблей и внешне напоминает лук-шалот, но имеет сильный цитрусовый запах, который напоминает лимоны.

Впрочем, лимонник идеально сработает, если вы хотите отпугнуть насекомых, ведь в нем есть высокая концентрация цитронеллы – очень сильного соединения, которое не любят комары и мухи.