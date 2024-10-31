Удалите плесень со штор и жалюзи за несколько секунд: нужен простой ингредиент

Конденсат в квартире приводит к тому, что мокреют окна, соответственно жалюзи тоже становятся влажными. Именно такая среда является идеальной для развития плесени.

Чтобы предотвратить образование плесени на жалюзи и шторах, важно принять определенные профилактические меры, пишут Porady 24.

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Основной ключ к предотвращению образования плесени – это обеспечение надлежащей вентиляции во влажных помещениях, особенно в ванной комнате и кухне. Чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха и уменьшить накопление влаги – регулярно открывайте окна.

Если некоторые помещения очень подвержены сырости, тогда стоит приобрести осушитель воздуха. А для того, чтобы быстро и бюджетно избавиться от развития плесени вокруг окон достаточно поставить на подоконник миску с солью, которая способна поглощать влагу из воздуха, сводя к минимуму образование конденсата и развитие плесени.

Как помыть рулонные шторы

Чтобы отмыть пятна плесени с рулонных штор, обработайте их специальным моющим средством для тканей. Оставьте жалюзи высохнуть при открытом окне.

Как помыть римские шторы

Такие шторы надо чистить жесткой щеткой и точечно обрабатывать специальным моющим средством для тканей.



Советы по мытью жалюзи / Фото Pexels

Как помыть вертикальные жалюзи

Места от плесени на вертикальных жалюзи стоит обработать средством для выведения пятен. Однако будьте осторожны, поскольку он может оставить пятна, поэтому лучше выберите моющее средство или порошок, который сможет устранить плесень.

Как помыть горизонтальные жалюзи

Снять горизонтальные жалюзи нельзя, поскольку этого не позволяет конструкция. Ламели нужно закрыть в режиме "максимальная защита от солнца", вытереть от пыли, а потом открыть и протереть каждую ламель мыльным раствором.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Каким моющим веществом мыть жалюзи

Это может быть раствор детского или хозяйственного мыла (2 – 3 столовые ложки на 3 литра воды), моющее средство для посуды (1 столовая ложка на 3 литра воды), гель для стирки (1 столовая ложка на 10 литров воды) или обычное средство для мытья стекол.