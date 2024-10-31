Видаліть цвіль зі штор та жалюзів за кілька секунд: потрібен простий інгредієнт

Конденсат у квартирі призводить до того, що мокріють вікна, відповідно жалюзі теж стають вологими. Саме таке середовище є ідеальним для розвитку цвілі.

Щоб запобігти утворенню цвілі на жалюзях та шторах, важливо вжити певних профілактичних заходів, пишуть Поради 24.

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Основний ключ до запобігання утворення цвілі – це забезпечення належної вентиляції у вологих приміщеннях, особливо у ванній кімнаті та кухні. Щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря та зменшити накопичення вологи – регулярно відкривайте вікна.

Якщо деякі приміщення дуже схильні до вогкості, тоді варто придбати осушувач повітря. А для того, щоб швидко та бюджетно позбутися розвитку цвілі навколо вікон достатньо поставити на підвіконня миску з сіллю, яка здатна поглинати вологу з повітря, зводячи до мінімуму утворення конденсату та розвиток цвілі.

Як помити рулонні штори

Щоб відмити плями цвілі з рулонних штор, обробіть їх спеціальним миючим засобом для тканин. Залишіть жалюзі висохнути при відкритому вікні.

Як помити римські штори

Такі штори треба чистити жорсткою щіткою й точково обробляти спеціальним миючим засобом для тканин.



Поради щодо миття жалюзів / Фото Pexels

Як помити вертикальні жалюзі

Місця від цвілі на вертикальних жалюзях варто обробити засобом для виведення плям. Однак будьте обережними, оскільки він може залишити плями, тому краще оберіть миючий засіб чи порошок, який зможе усунути цвіль.

Як помити горизонтальні жалюзі

Зняти горизонтальні жалюзі не можна, оскільки цього не дозволяє конструкція. Ламелі потрібно закрити в режимі "максимальний захист від сонця", витерти від пилу, а тоді відкрити й протерти кожну ламель мильним розчином.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Якою мийною речовиною мити жалюзі

Це може бути розчин дитячого або господарського мила (2 – 3 столові ложки на 3 літри води), мийний засіб для посуду (1 столова ложка на 3 літри води), гель для прання (1 столова ложка на 10 літрів води) чи звичайний засіб для миття скла.