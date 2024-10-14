Как отмыть подоконник до белоснежного вида: бюджетные варианты на все случаи жизни

Если не следить периодически за подоконником, то он со временем потеряет белоснежный вид, станет серым и даже может содержать желтые пятна. Чтобы отмыть его до блеска, советуем воспользоваться копеечными методами, которые имеют прекрасный эффект.

Вернуть белый цвет подоконнику можно благодаря нескольким действенным средствам, которые советуют использовать хозяйки, пишет УНИАН. Подоконники отмоются достаточно быстро и удивят результатом.

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Средство для мытья посуды

Отбелить подоконник может жидкость, которую мы используем для мытья посуды. Вещество прекрасно справляется с жиром, грязью, желтыми пятнами, следами клея или кругами от цветочных горшков. Чтобы отмыть подоконник вам понадобится твердая щетка.

Нанесите средство на подоконник и вспеньте мокрой губкой. Оставьте в таком состоянии на 10 минут, а затем протрите поверхность щеткой.

Перекись водорода

Это средство прекрасно удаляет сложные пятна и жир. Перекись надо нанести на губку и протереть ею подоконник. Средство оставьте на 10 минут и протрите чистой тряпкой. После обработки проветрите комнату.



Подоконники можно отмыть до белого состояния / Фото Pexels

Сода

С помощью соды можно отмыть старый подоконник от желтых пятен, остатков клея или стройматериалов. В первом случае соду надо рассыпать по подоконнику и протереть губкой, смоченной в уксусе. Вспененный раствор надо оставить на 30 минут, а потом промыть тряпкой.

Для второго способа, соду надо смешать со стиральным порошком. Подоконник протрите влажной салфеткой и насыпьте сверху смесь. Оставьте все на 2 часа, а после этого протрите поверхность щеткой.

Меламиновая губка

Эта вещь хорошо очищает загрязнения. Меламиновая губка проста в использовании. Ее надо только намочить в воде и протереть подоконник до блеска.

Подоконники можно чистить химическими средствами: доместосом или средством для ванной силит. Также можете использовать специальные спреи от жирных пятен, которые легко справятся с грязью.