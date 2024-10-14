Як відмити підвіконня до білосніжного вигляду: бюджетні варіанти на всі випадки життя

Якщо не слідкувати періодично за підвіконням, то воно з часом втратить білосніжний вигляд, стане сірим та навіть може містити жовті плями. Щоб відмити його до блиску, радимо скористатися копійчаними методами, які мають чудовий ефект.

Повернути білий колір підвіконню можна завдяки кільком дієвим засобам, які радять використовувати господині, пише УНІАН. Підвіконня відмиються досить швидко і здивують результатом.

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Засіб для миття посуду

Відбілити підвіконня може рідина, яку ми використовуємо для миття посуду. Речовина чудово справляється з жиром, брудом, жовтими плямами, слідами клею чи колами від квіткових горщиків. Щоб відмити підвіконня вам знадобиться тверда щітка.

Нанесіть засіб на підвіконня й спініть мокрою губкою. Залишіть в такому стані на 10 хвилин, а потім протріть поверхню щіткою.

Перекис водню

Цей засіб чудово видаляє складні плями та жир. Перекис треба нанести на губку й протерти нею підвіконня. Засіб залишіть на 10 хвилин й протріть чистою ганчіркою. Після обробки провітріть кімнату.



Підвіконня можна відмити до білосніжного стану / Фото Pexels

Сода

За допомогою соди можна відмити старе підвіконня від жовтих плям, залишків клею чи будматеріалів. У першому випадку соду треба розсипати по підвіконню й протерти губкою, змоченою в оцті. Спінений розчин треба залишити на 30 хвилин, а тоді промити ганчіркою.

Для другого способу, соду треба змішати з пральним порошком. Підвіконня протріть вологою серветкою й насипте зверху суміш. Залишіть все на 2 години, а після цього протріть поверхню щіткою.

Меламінова губка

Ця річ добре очищає забруднення. Меламінова губка проста у використанні. Її треба лише намочити у воді й протерти підвіконня до блиску.

Підвіконня також можна чистити хімічними засобами: доместосом чи засобом для ванної силіт. Також можете використовувати спеціальні спреї від жирних плям, які легко впораються з брудом.