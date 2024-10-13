Здавалося б – допомога у митті посуду після приємної вечері в гостях – це не так вже й погано! Але пращури ніколи так не робили, адже ця безневинна звичка може стати причиною розладів та невдач у родині, пише ТСН.

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Чому не можна мити посуд в гостях

Раніше вірили, що вода володіє силою, яка може вимити не тільки бруд з посуду, але й позитивні речі з дому. І тому заборонялося, аби гості мили посуд, особливо у випадку, якщо людина переповнена негативними емоціями: невдоволенням, злістю чи заздрістю.

Така звичайна допомога може призвести до зовсім неприємних наслідків, як-от проблем у домі, сварок без причини та появи конфліктів.



Посуд в гостях краще не мити / Фото Pexels

Окрім того, існувало також і повір'я, що домовик, який живе у домі, може розлютитися на господарів за лінь й припинити захищати дім. Саме з цієї причини у старовину намагалися чужих людей взагалі не підпускати до домашніх справ.

Також не можна мити посуд гостям у домі, де живе незаміжня дівчина, особливо, якщо їй не щастить у коханні. Так помічниця може відібрати у подруги усіх наречених. Існує і ще декілька прикмет щодо миття посуду в гостях: