Звісно ж, урожай помідорів може залежати від великої кількості факторів: догляду, погоди, стану ґрунту. Але також він залежить від насіння, і якщо ви хочете переконатися, що воно найкраще, варто зібрати його самотужки, пише Southern Living.

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Чому потрібно зберігати насіння помідорів?

У цьому процесі є дві очевидні переваги. Перш за все, наступного року вам не доведеться купувати насіння для посадки. І, можливо, пакети з насінням не такі вже й дорогі, але навіщо купувати, якщо можна обійтися без цього?

По-друге, у вас є непогані шанси відтворити сорт помідорів, який ви вже знаєте і який вам подобається.

Як обрати помідори для насіння?

Першим кроком до посадки томатів з власного насіння є вибір плодів, з яких ви хочете його зібрати. Це має бути сорт з відкритим запиленням, а також повністю стиглий та вільний від хвороб.

Визначте, які особливості помідора вас найбільш цікавлять: солодкість, кислотність, раннє дозрівання чи стійкість до хвороб. Коли знайдете плід, що відповідає цим критеріям, його можна буде використати. Якщо робити це кожного сезону, ви обов'язково знайдете щось особливе.



Насіння помідорів можна збирати / Фото Pexels

Кожен помідор може мати до 100 насінин, тож вам не доведеться шукати помідори для насіння надто часто. Окрім того, за належного зберігання насіння може лежати 10 років чи навіть довше!

Як зібрати насіння помідорів?

Процес нескладний, і якщо ви будете дотримуватися кількох кроків, вже наступного року ви виростите повністю свої томати.