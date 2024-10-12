Конечно же, урожай помидоров может зависеть от большого количества факторов: ухода, погоды, состояния почвы. Но также он зависит от семян, и если вы хотите убедиться, что оно лучше, стоит собрать его самостоятельно, пишет Southern Living.

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Почему нужно хранить семена помидоров?

В этом процессе есть два очевидных преимущества. Прежде всего, следующем году вам не придется покупать семена для посадки. И, возможно, пакеты с семенами не такие уж и дорогие, но зачем покупать, если можно обойтись без этого?

Во-вторых, у вас есть неплохие шансы воспроизвести сорт помидоров, который вы уже знаете и который вам нравится.

Как выбрать помидоры для семян?

Первым шагом к посадке томатов из собственных семян является выбор плодов, из которых вы хотите его собрать. Это должен быть сорт с открытым опылением, а также полностью спелый и свободный от болезней.

Определите, какие особенности помидора вас наиболее интересуют: сладость, кислотность, раннее созревание или устойчивость к болезням. Когда найдете плод, соответствующий этим критериям, его можно будет использовать. Если делать это каждый сезон, вы обязательно найдете что-то особенное.



Семена помидоров можно собирать / Фото Pexels

Каждый помидор может иметь до 100 семян, поэтому вам не придется искать помидоры для семян слишком часто. Кроме того, при надлежащем хранении семена могут лежать 10 лет или даже дольше!

Как собрать семена помидоров?

Процесс несложный, и если вы будете придерживаться нескольких шагов, уже в следующем году вы вырастите полностью свои томаты.