Как отмыть руки от орехов: 5 способов, которые помогут за считанные минуты

В сентябре мы уже начинаем активно собирать орехи из собственного сада, впрочем, некоторые плоды еще могут быть со шкуркой, из которой придется вынимать орех. От таких нескольких манипуляций руки могут почернеть настолько, что их даже мыло не отмоет.

Ореховый сок очень сильно окрашивает ладони, но с этой проблемой можно справиться, если знать несколько полезных лайфхаков, пишут Porady 24. В кожуре ореха содержится едкий пигмент, который может держаться на руках неделю времени, а обычное мыло не сможет его вывести.

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Поэтому для того, чтобы ускорить процесс отмывания рук от орехов – воспользуйтесь одним из действенных народных методов.

Лимонный сок

Справиться с грязными руками поможет лимонный сок. Для этого фрукт надо разрезать на две части и протирать срезом загрязненные пигментом участки.

Через 3 часа нужно сделать другую манипуляцию. Сок среднего по размеру лимона надо выжать и добавить немного теплой воды в миску. В полученный раствор нужно окунуть руки на 20 минут. На ночь надо нанести увлажняющий крем, утром сделать то же самое.

Виноградный сок

Эффективным средством против очистки рук от орехов является сок винограда. Нужно размять спелые ягоды, а полученную кашицу нанести на ладони. Далее руки надо обернуть бинтом и сверху замотать целлофаном. Подождите 20 минут, а тогда помойте руки после этой процедуры.



Грязные руки от орехов можно легко отмыть / Фото Pexels

Картофель

Натрите очищенный картофель и нанесите кашицу на руки на 30 минут. После этого смойте руки теплой водой. Для лучшего результата процедуру надо повторить несколько раз.

Хозяйственное мыло

С темными пятнами от орехов поможет справиться хозяйственное мыло. Его надо натереть на терке и залить небольшим количеством воды до образования сметанообразной смеси. Далее нанесите на руки и оставьте на 15 минут. Чтобы был заметен эффект – оберните руки целлофаном. Затем протрите руки старой зубной щеткой.

Уксус

Можно очистить руки от ореха с помощью уксуса, впрочем повторите процедуру несколько раз, а затем нанесите на руки питательный крем.