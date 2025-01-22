Хозяйки уже нашли много интересных лайхфаков, которые помогут термосу вернуть первоначальный вид и запах, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Чем отмыть налет на термосе

Уксус. Если есть незначительные загрязнения, тогда стоит воспользоваться обычным столовым уксусом. Термос нужно наполнить им наполовину, а остальное все залить горячей водой. После этого закройте его крышкой и оставьте на несколько часов, а затем хорошо промойте губкой и несколько раз прополощите, чтобы вывести лишний запах от уксуса.

Перловая крупа и сода. В случае, если термос сильно загрязнен, то стоит использовать перловую крупу и пищевую соду. Половину стакана перловки засыпьте 3 чайными ложками соды в термосе, налейте кипяток до половины и закройте. Встряхивайте термос в течение нескольких минут, а потом хорошо промойте моющим средством.



Советы, которые помогут отмыть налет на чашках / Фото Pexels

Лимонная кислота или свежий лимон. Свежий лимон хорошо удаляет налет или неприятный запах. В термос положите несколько частиц лимона или насыпьте 2 столовые ложки лимонной кислоты, залив все кипятком. Оставьте раствор на несколько часов, а тогда хорошо промойте термос.

Если термос плохо пахнет, то можно засыпать внутрь 2 столовые ложки лимонной кислоты и залить горячей водой на ночь. В противном случае можно воспользоваться свежими частичками лимона, которые тоже надо залить водой и оставить на ночь. Эти два метода быстро уберут плохой запах.

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Чем нельзя мыть термос

Не стоит мыть термос кухонными средствами для чистки раковины или унитазов. В составе содержатся агрессивные компоненты, которые могут повредить материал термоса, резиновые прокладки и сварные швы.